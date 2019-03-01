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пятница, 01 марта 2019 18:47

Киевавтодоровцы попались на краже в 8 млн грн

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Киевавтодоровцы попались на краже в 8 млн грн
В Киевавтодоре разворовали деньги на ремонте дороги. ФОТО: wikipedia.org

Трое работников Киевавтодора украли 8 млн грн из бюджета.

Имеются в виду заместитель гендиректора структуры и двое его подчиненных. В 2017-м они присвоили деньги, выделенные на капремонт дорог. Дельцы создали фиктивные предприятия, на которые перечислили деньги, сообщила Нацполиция Киева.

В предыдущих публикациях уточнялось, что речь идет о махинациях с нанесением дорожной разметки, добавляет журнал "Хмарочос". Предварительно речь шла о краже 11 млн на работах, стоимость которых составила 37 млн ​​грн. В одном из судебных постановлений говорилось, что махинация осуществлялась с ведома гендиректора "Киевавтодора" - Александра Густелева (с 2015 года). Что касается двух других участников, то фигурировали начальник дорожно-эксплуатационного управления Оболонского района Олег Куликов и главный инженер ДЭУ Деснянского района Валерий Ярошевский.

Всем троим грозит 12 лет тюрьмы по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору группой лиц) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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В январе в киевских учреждениях насчитали 431,7 млн грн финансовых нарушений.

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Дата
01
марта

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