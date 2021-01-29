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пятница, 29 января 2021 08:56

Киев завалит снегом. Коммунальщики обращаются к водителям

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Киев завалит снегом. Коммунальщики обращаются к водителям
29 января в Киеве ожидается снег, на дорогах гололедица. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В пятницу, 29 января, в Киеве ожидается снег, на дорогах гололедица.

Температура воздуха остановится на отметке +1. Скорость ветра составит 6,4 м/с. Такие данные Укргидрометцентра.

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Работники коммунальных служб продолжают расчищать снег с улиц и дорог, а также обрабатывать противогололедными средствами дорожки для пешеходов, придомовые территории, межквартальные проезды и т.д., сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Поэтому водителей просят быть осторожными на дороге и не оставлять авто на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог, чтобы не мешать работе техники.

29 января в Украине прогнозируют снежную погоду в большинстве регионов, а дороги покроет гололед. Скользко будет практически во всех областях, кроме юго-восточных. Днем минусовую температуру прогнозируют лишь в Волынской (до -2) и Киевской (до -1) областях. На остальной территории термометры покажут небольшой "плюс".

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29
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