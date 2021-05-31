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понедельник, 31 мая 2021 17:45

Киев зачистили от незаконных "вагончиков": фото до и после
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С 24 по 30 мая 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Напоминаем, что перед демонтажем инспекторы благоустройства вносят предписания с требованием предоставить разрешительные документы на размещение, либо демонтировать сооружения самостоятельно. Если владелец не предоставил документы и не убрал свое ВС, специалисты предприятия выполняют демонтаж", - говорится в сообщении.

Детальное демонтажный отчет специалисты предоставят позже.

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В Киеве продолжают демонтировать МАФы, установленные с нарушениями. 27 мая зачистку сооружений начали сооружений в переходе на майдане Независимости.

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