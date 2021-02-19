Киев зачистили от МАФов - фото до и после

С 15 по 19 февраля 2021-го коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, которые не имели разрешительных документов.

Об этом сообщило КП "Киевблагоустройство".

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Несмотря на погодные условия, наши демонтажные бригады продолжали освобождать город от незаконно установленных временных сооружений", - говорится в сообщении.

Детальный демонтажный отчет специалисты предоставят в начале следующей недели.

Во время сноса МАФов на выходах со станции метро Лыбидская, один из владельцев незаконного объекта угрожал себя сжечь.