Киев зачистили от МАФов - фото до и после

С 15 по 19 февраля 2021-го коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, которые не имели разрешительных документов.
Об этом сообщило КП "Киевблагоустройство".
"Несмотря на погодные условия, наши демонтажные бригады продолжали освобождать город от незаконно установленных временных сооружений", - говорится в сообщении.
Детальный демонтажный отчет специалисты предоставят в начале следующей недели.
Во время сноса МАФов на выходах со станции метро Лыбидская, один из владельцев незаконного объекта угрожал себя сжечь.
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