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пятница, 23 апреля 2021 12:55

Киев вводит карантинные ограничения на Пасху: как будут работать церкви

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Киев вводит карантинные ограничения на Пасху: как будут работать церкви
Киев усиливает карантин на Пасху. Фото: pixabay.com

В пятницу, 23 апреля, на заседании городского штаба по чрезвычайным ситуациям приняли требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи в Киеве.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме. Если же где-то прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих ограничений. Я призываю всех киевлян провести праздники в кругу семьи. Не собираться большими компаниями, не идти в места чрезмерного скопления людей", - подчеркнул Кличко.

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Храмы должны:

- соблюдать масочный режим;
- обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений;
- обеспечить температурный скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях;
- ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 кв. м помещения.

"Мы также ожидаем сознательное и взвешенное решение Всеукраинского совета церквей, который собрался сегодня для принятия единого решения всеми конфессиями о том, каким образом проводить богослужения и как будет происходить освящение пасхальных корзин", - добавил мэр.

Строгий карантин в Киеве, который должен был закончиться 16 апреля, продлили на две недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Остаются закрытыми школы, детские сады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. В общественный транспорт - наземный, метро и в маршрутки допускают только по спецпропускам.

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