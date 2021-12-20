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Киев впервые в истории начнет формировать экологическую политику

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  Вода, воздух, отходы и зеленые зоны – о чем идет речь в Экостратегии Киева до 2030 года
Вода, воздух, отходы и зеленые зоны – о чем идет речь в Экостратегии Киева до 2030 года

Депутаты Киевсовета приняли в целом Концепцию экологической политики Киева "Экологическая стратегия Киева до 2030 года". Почему она важна для столицы, рассказал инициатор создания Экостратегии, депутат Киевсовета 8-го созыва Константин Яловой.

По его словам, Киев сделал весомый шаг, чтобы подняться на уровень выше и войти в число наиболее эффективных и успешных городов Европы. Большинство современных мегаполисов в планировании ориентируются именно на экологию. У каждого из них есть экологическая стратегия. Подобную стратегию теперь получила столица Украины.

"Мы изначально хотели, чтобы киевляне были соавторами Экостратегии. В начале 2020 г. пригласили принять участие в разработке всех, кто был готов посвятить этому свое время. На приглашение откликнулось более полутора сотен человек – экологов, представителей общественных организаций, ученых, педагогов и активных жителей. Они сформировали пять рабочих групп, которые работали по направлениям и формировали содержание стратегии", - сказал Константин Яловой. Он уточнил, что авторы стратегии определили 4 главные темы, вокруг которых должна строиться экологическая политика столицы: Чистая вода, Чистый воздух и Чистая энергия, Зеленые зоны и биоразнообразие и Круговое управление отходами.

"По каждому из направлений было собрано большое количество данных. Ученые из команды Экостратегии анализировали и сводили эту информацию, чтобы понять ситуацию с экологией. Затем на основе этих данных были сформированы стратегические цели, собраны предложения общины по конкретным шагам и решениям и определены индикаторы успеха и сроки достижения целей", - пояснил Константин Яловой.

Он добавил, что при разработке стратегии учтены рекомендации Института Мировых Ресурсов и Европейского банка реконструкции и развития. По выводам экспертов, документ отвечает Целям устойчивого развития ООН и успешным аналогичным стратегиям европейских городов.

Вот несколько шагов, которые до 2030 года предлагает Экостратегия Киева:

По направлению зеленых зон:

- Упрощение порядка определения территорий зеленых зон. Закрепление границ городских лесов, лесопарков, буферных парков, гидропарков и парков с целью недопущения их застройки.

- Введение категории "урбанизированный ландшафт с природным потенциалом" или "городская природоохранная территория" для сохранения ценности и экологической стабилизации наиболее уязвимых территорий.

- Инвентаризация земель города Киева, пригодных для озеленения.

В направлении чистой воды:

- Полная реконструкция Бортницкой станции аэрации с заменой технологических сооружений очистки сточных вод и внедрением новой технологической линии обработки и утилизации осадков сточных вод.

- Модернизация и строительство водоснабжающих сетей города Киева.

- Реконструкция очистительных сооружений Деснянской и Днепровской водопроводных станций.

- Инвентаризация и паспортизация водных объектов столицы до 2025 года.

В направлении управления отходами:

- Развитие сети сортировочно-перерабатывающих мощностей.

- Рекультивация и закрытие мусорного полигона ТБО №5.

- Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по переработке органических отходов и производству биогаза с последующим превращением в электрическую и тепловую энергию для нужд города.

В направлении чистого воздуха:

- Реконструкция Дарницкой ТЭЦ-4, отказ от использования угля.

- Развитие удобного общественного экотранспорта, планирование городского пространства, с минимизацией потребности в передвижении, развитие велосипедной инфраструктуры.

- Создание и внедрение муниципального контроля качества воздуха.

"Теперь, когда Киевсовет принял Экостратегию Киева в целом, столица впервые за 30 лет получила основу для формирования экологической политики. Спасибо всем, кто внес свой вклад, чтобы это стало возможным. Наша команда будет прилагать все усилия, чтобы цели Экологической стратегии Киева 2030 оставались в центре внимания власти и общины города", - подытожил Яловой.

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