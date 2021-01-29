Киев впервые попал в рейтинг Global cities. Фото: pixabay.com

Киев впервые попал в международный рейтинг Global cities в список "Глобальный индекс городов" и "Глобальный прогноз городов".

В рейтингах столица заняла 89-е и 94-е места из 151 города мира, сообщила пресс-служба КГГА.

Составители рейтинга проанализировали социально-экономическое положение Киева на момент вхождения в состояние борьбы против распространения Covid-пандемии и перспективы восстановления экономики города в условиях меняющегося мира.

5 первых позиций рейтинга "Глобального индекса" заняли следующие города:

- Нью-Йорк, США;

- Лондон, Великобритания;

- Париж, Франция;

- Токио, Япония;

- Пекин, КНР;

- Вашингтон.

В рейтинг "Глобального прогноза мост" с лучшими предпосылками для восстановления экономики и дальнейшего развития вошли:

- Лондон, Великобритания;

- Торонто, Канада;

- Сингапур, Республика Сингапур;

- Токио, Япония;

- Париж, Франция;

- Мюнхен, Германия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 3 украинских города попали в рейтинг "вечных пробок"

Аналитики также отметили основные последствия пандемии в крупных городах и определили ряд вызовов, которые придется преодолевать руководителям городов. Авторы рейтинга предлагают особое внимание обратить на 3 жизненно важные сферы: экономика, социальная политика и культура.

"В частности речь идет о сохранении конкурентоспособности в первую очередь тех бизнесов, которые создают добавленную стоимость, способствуют обеспечению стабильности, справедливости и создают общественную ценность. Трансформацию также должно испытать и городское пространство. Необходимо переосмыслить планирования города и предусмотреть соблюдение условий социального дистанцирования, решения вопросов экологической безопасности и обеспечения инклюзивности городской среды и сервисов", - говорится в сообщении.

"Глобальный индекс городов" - GCI - оценивает деловую активность, человеческий капитал, информационный обмен, культурный опыт и вовлеченность общественности к принятию решений. "Глобальный прогноз городов" - GCO - анализирует предпосылки для будущего развития, основываясь на экономических показателях, инновациях и способности города привлекать к активному участию талантливый человеческий капитал.