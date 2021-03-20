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суббота, 20 марта 2021 02:13

Киев в ближайшие недели получит вакцину от Covid-19 за счет своего бюджета

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Киев в ближайшие недели получит вакцину от Covid-19 за счет своего бюджета
Киев получит свою вакцину от Covid-19. Фото: Reuters

Киев в ближайшие недели может получить вакцину от Covid-19 за счет бюджета столицы.

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы была вакцина, чтобы в ближайшее время мы получили подписанный контракт. Я убежден, что в ближайшие недели Киев может получить вакцину", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Киев выделил на закупку вакцин от Covid-19 140 млн грн.

Киевский градоначальник отметил, что пока нет массовой вакцинации, единственным путем сдерживания распространения инфекции является локдаун.

"Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои зарубежные контакты и связи, для того чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян ", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга.

Он отметил готовность столицы закупить вакцину за средства городского бюджета, поскольку пока в Украину ни одна из вакцин не поступила, а Киев - многомиллионный город, где вирус распространяется наиболее высокими темпами.

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С 20 марта по 9 апреля в Киеве вводится локдаун - ведь распространение коронавируса очень велико.

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