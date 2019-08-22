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четверг, 22 августа 2019 04:56

Киев стал одной из "самых прозрачных" европейских столиц

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Киев стал одной из &quot;самых прозрачных&quot; европейских столиц
Киев - одна из "самых прозрачных" европейских столиц. Фото: Корреспондент

Киев относится к числу самых "прозрачных" европейских столиц в отношении доступа к публичной информации.

"Вильнюс, Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн является самыми "прозрачными" европейскими столицами", - говорится в исследовании Transparency International.-

В 2018 году эксперты под эгидой Тransparency International Slovensko провели оценку 26 столиц по 14 индикаторам. Особое внимание удалялось наличию и доступности данных о бюджете города и закупках, о мэре, депутатах и их работе, а также доступу к публичной информации. Аналитики изучали сайты местной власти и ответы на информационные запросы.

Киев оказался в лидерах этого пилотного исследования, в частности, благодаря удобной национальной системе публичных закупок ProZorro, публичному реестру электронных деклараций и полноте информации на сайте КГГА.

В украинской столице не хватает реестра лоббистов, который существует, например, в Мадриде. Также отсутствует в публичном доступе информация о зарплате мэра и его советников, отмечают в организации.

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Transparency International Ukraine разработала и внедряет "Рейтинг прозрачности" 100 крупнейших городов Украины. Команда организации ежегодно анализирует города по 91 индикатору в 13 сферах. За два года средний показатель прозрачности городов повысился на 36%. В 2018 году лидерами украинского "Рейтинга прозрачности" стали Дрогобыч, Мариуполь и Винница.

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