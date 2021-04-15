Киев создал карту подземных укрытий на случай вторжения РФ

В Киеве на интерактивной карте появились адреса подземных хранилищ. Фото: pixabay.com

В Киеве обновили карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.

Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности КГГА.

"Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Данный фонд включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители организаций и владельцы упомянутых сооружений в случае необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. 8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.