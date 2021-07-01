Киев распустил Коммунальную службу перевозок

Деятельность КСП за последние годы проанализирует аудиторская проверка. Фото: УНИАН

В Киеве уволили руководителя Коммунальной службы перевозок (КСП) Сергея Савтиря и всех сотрудников ведомства.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

По его словам, Савтиря уволили после "проведения последнего горячего конкурса, беспрецедентной дисквалификации двух третей перевозчиков и привлечения спецназа МВД для противодействия титушкам, которые пытались его сорвать".

"Оперативно выданным распоряжением мэра Киева Виталия Кличко из-за потери доверия уволили руководителя Сергея Савтиря. Всем работникам КСП сообщили об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия. Двухмесячный срок на поиск новой работы начался", - написал Усов.

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Он добавил, что команду КСП подозревают в работе на пользу отдельной группы перевозчиков.

"В 2020 году Служба провела 224 внеплановые проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций. При этом разорвали только два договора с перевозчиками. И то - по их инициативе, из-за неприбыльности маршрутов. То есть коммунальную службу перевозок устраивало все, что происходило на дорогах города", - отметил Усов.

Финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов проанализирует аудиторская проверка.

Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог. По словам мэра города Виталия Кличко, состоится это через два-три года. Пока местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".