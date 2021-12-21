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вторник, 21 декабря 2021 09:31

Киев приходит в себя после сильного снегопада: фото чисток
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Фото: КК "Киеавтодор"

В Киеве по состоянию на 8:00 21 декабря большинство улиц расчистили от снега и обработали противогололедными средствами.

Продолжается доочистка тротуаров, сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что уборка города от последствий снегопада продолжалась и ночью.

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"Ночью привлекли 317 единиц спецтехники, из них 114 – на тротуарах. Узкие дорожки, лестницы подземных и надземных переходов, остановки общественного транспорта очищали 274 работника в составе 42 бригад по ручной уборке", - говорится в сообщении.

Ночную работу дорожников затруднял снег, а также резкое понижение температуры.

"За несколько часов отметки термометров опустились +1 до -7 градусов. В ближайшие сутки снижение температуры прогнозируют до -12...14 градусов", - добавили в КГГА.

Вечером 20 декабря снегопад в Киеве заблокировал дорогу. Движение усложнилось на нескольких направлениях. По данным синоптиков, такая погода продержится в столице и сегодня в течение дня и ночи. Люди тем временем распространяют в соцсетях фото заснеженной столицы.️

Для очистки и обработки улиц Киевавтодор в общей сложности имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

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Дата
21
декабря

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