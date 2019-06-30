Киев попал в рейтинг европейских городов с худшими пробками

Киев вошел в топ-список городов мира с самыми большими пробками по версии ежегодного рейтинга The TomTom Traffic Index

В украинской столице автомобили проводят в пути в среднем на 46% больше времени из-за пробок и тянучки. На первом месте - индийский Мумбаи с 65%, пишет журнал НВ.

По загруженности дорог Киев входит в топ-5 городов Европы, уступая только Москве, Стамбулу, Бухаресту и Санкт-Петербургу.

Пробки и решения в мире. Інфографіка: НВ

Периоды дня с наибольшим загрузкой дорог в украинской столице - с 08:00 до 09:00 (особенно в понедельник и вторник), с 18:00 до 19:00 часов (особенно во вторник и среду).

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Максимальная средняя дневная загруженность дорог в час пик в Киеве составляет 107%. Минимальная средняя дневная загруженность дорог - 6%. В час пик каждая 30-минутная поездка по городу увеличивается еще на 26-27 минут.