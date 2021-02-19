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пятница, 19 февраля 2021 11:51

Киев попал в плохой рейтинг

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В пятницу, 19 февраля, Киев занял 5-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. По состоянию на утро индекс загрязнения составил 171 при норме 50. Концентрация вредных веществ в воздухе в 3,5 раза превышает норму.

Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Автор: скриншот
  Киев оказался в пятерке городов, где дышать тяжелее всего
Киев оказался в пятерке городов, где дышать тяжелее всего

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп".

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также отменить спортивные занятия на открытом воздухе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздух в Киеве стал одним из самых чистых в мире

Украинская столица 4-й день подряд в десятке городов мира с самым грязным воздухом. Так, 17 февраля Киев занял 8-е место антирейтинга городов, где дышать труднее всего.

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Дата
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