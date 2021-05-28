Киев попал в десятку плохого рейтинга

Воздух в Киеве достиг опасных показателей. Фото: REUTERS

В пятницу, 28 мая, Киев занял седьмое место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. По состоянию на 14:00 индекс загрязнения составил 108 при норме 50.

Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп".

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также отменить спортивные занятия под открытым небом.

На первом месте рейтинга оказался пакистанский город Лахор. Показатель загрязнения воздуха - 152.

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Украинская столица впервые вошла в 100 лучших городов мир международного рейтинга компании Resonance - 87-е место.