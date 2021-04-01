Киев освободили от незаконных билбордов: фото до и после

В марте 2021-го из столичных улиц убрали 33 наземные рекламные билборды, содержащие нарушения.

Об этом сообщила руководительница управления по вопросам рекламы Оксана Полищук.

Фото: КГГА

Демонтажные работы стали продолжением кампании по упорядочению рекламы в столице в соответствии с Правилами размещения рекламных средств. По словам Полищук, количество наземной рекламы в целом удалось сократить более чем на 60%.

В марте демонтировали билборды на следующих участках:

- просп. Победы;

- ул. Вадима Гетьмана;

- просп. Юрия Гагарина;

- просп. Воздухофлотский;

- ул. Маршала Тимошенко;

- просп. Героев Сталинграда;

- Большой Кольцевой дороге.

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В 2020 году в Киеве реализовали 130 кампаний социальной рекламы. Она была посвящена, в частности, теме Covid-19, сиротству, необходимости помогать людям пожилого возраста и бездомным животным.