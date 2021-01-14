Киев накрыл снегопад. Город замер в пробках

Заснеженный Киев сковали пробки. Фото: Facebook

На фоне снегопада дорожное движение в Киеве сковали пробки.

Пробки возникли на проспекте Победы, бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов. Об этом свидетельствуют данные Google Мaps.

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Трудности с проездом наблюдаются также на улицах Крещатик, Сечевых Стрельцов, Саксаганского, Елены Телиги, Киевском пути и Большой окружной дороге.

На мостах Дарницком, Патона, Метро, ​​Северном, ситуация благоприятная, пробок нет. Однако на Южном мосту образовалась тянучка в сторону Левобережья Киева.

Туристам в Карпатах советуют воздержаться от выхода в высокогорье за ​​осложнения погодных условий на горе Поп Иван Черногорский. Видимость ограничена до 30 м.