Киев накрыл снегопад. Город замер в пробках

На фоне снегопада дорожное движение в Киеве сковали пробки.
Пробки возникли на проспекте Победы, бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов. Об этом свидетельствуют данные Google Мaps.
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Трудности с проездом наблюдаются также на улицах Крещатик, Сечевых Стрельцов, Саксаганского, Елены Телиги, Киевском пути и Большой окружной дороге.
На мостах Дарницком, Патона, Метро, Северном, ситуация благоприятная, пробок нет. Однако на Южном мосту образовалась тянучка в сторону Левобережья Киева.
Туристам в Карпатах советуют воздержаться от выхода в высокогорье за осложнения погодных условий на горе Поп Иван Черногорский. Видимость ограничена до 30 м.
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