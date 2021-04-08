Киев может ввести более жесткий локдаун - Кличко

Кличко рассказал о локдауне в Киеве. Фото: Укринформ

Если ситуация с распространением коронавирусной болезни в Киеве не улучшится, то власти могут ввести более строгий локдаун.

Сейчас ситуация действительно сложная, но говорить о введении комендантского часа или продолжения локдауна пока рано, в эфире программы "Право на владу" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"7 апреля опять почти 2 тысячи заболевших. Цифры не оптимистичные. Мы будем надеяться, что на следующей неделе статистика улучшится. Если нет – то тогда можем говорить о продлении локдауна и, мы не исключаем переход на более строгие ограничения", – рассказал мэр Киева.

Карантинные меры, введенные в столице с 5 апреля не такие строгие, как в Европе, но в то же время, наши граждане их игнорируют.

"По сравнению с Западной Европой, у нас еще мягкий локдаун. Посмотрите, в Италии и Германии огромные штрафы за выход на улицу без маски. Вообще запрещено выходить куда-то ночью. А у нас такое впечатление, что ничего не происходит", – посетовал Кличко.

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Кличко заявлял, что решение о продлении карантина принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС, таких заседаний не было, информация распространяется из неизвестных источников.