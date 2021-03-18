Киев может оказаться в красной зоне: назвали условие

Киев в шаге от красной зоны. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киеве напряженная ситуация из-за вспышки коронавируса. Впервые было зафиксировано превышение по загруженности коек с кислородом.

Если такая ситуация будет сохраняться еще 2 дня - столица перейдет в красную карантинную зону. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТСН.

"Впервые мы зафиксировали превышение по загруженности коек с кислородом. Это - 65%. Если два дня подряд они будут превышать этот показатель, то в таком случае, Киев будет переведен на красный уровень", - отметил Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль назвал условие объявления локдауна

Он рассказал, что также напряженная ситуация в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской областях.

"Когда область переведена в оранжевый уровень - это уже признак, что вы должны обратить на это внимание", - пояснил Степанов.

Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. В Украине пока не вводить локдаун. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.