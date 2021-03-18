Киев может оказаться в красной зоне: назвали условие

 
Ексклюзивы
1/5
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
1 Просмотров: 2385
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 288
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1404
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4068
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 720
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3789
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2745
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
19
4
6
5
10
У старій друкарні відкрили унікальний музей
У старій друкарні відкрили унікальний музей
На Троещине началась массовая зачистка МАФов
На Троещине началась массовая зачистка МАФов
Яркий диджей-мурал презентовали в Киеве
Яркий диджей-мурал презентовали в Киеве
Оторвало колеса: масштабное лобовое столкновение в центре столицы
Оторвало колеса: масштабное лобовое столкновение в центре столицы
Парк в форме спирали появится в Киеве - яркие фото
Парк в форме спирали появится в Киеве - яркие фото
Видео
Все видео
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
Взрыв в Боярке: показали видео с места происшествия
Взрыв в Боярке: показали видео с места происшествия
Курьер бежал от патрульных - видео гонки стало вирусным
Курьер бежал от патрульных - видео гонки стало вирусным
На Подоле из канализационного люка "забил источник"
На Подоле из канализационного люка "забил источник"
Водитель-убийца смел крошечную Skoda на светофоре - смертельная авария попала на видео
Водитель-убийца смел крошечную Skoda на светофоре - смертельная авария попала на видео
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 477
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 945
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2835
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 423
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
четверг, 18 марта 2021 07:25

Киев может оказаться в красной зоне: назвали условие

  Комментировать
Киев может оказаться в красной зоне: назвали условие
Киев в шаге от красной зоны. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киеве напряженная ситуация из-за вспышки коронавируса. Впервые было зафиксировано превышение по загруженности коек с кислородом.

Если такая ситуация будет сохраняться еще 2 дня - столица перейдет в красную карантинную зону. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТСН.

"Впервые мы зафиксировали превышение по загруженности коек с кислородом. Это - 65%. Если два дня подряд они будут превышать этот показатель, то в таком случае, Киев будет переведен на красный уровень", - отметил Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль назвал условие объявления локдауна

Он рассказал, что также напряженная ситуация в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской областях.

"Когда область переведена в оранжевый уровень - это уже признак, что вы должны обратить на это внимание", - пояснил Степанов.

Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. В Украине пока не вводить локдаун. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев может оказаться в красной зоне: назвали условие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

Самое смертоносное торнадо в истории страны

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили 2 Просмотров: 14446
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 13690
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12267
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 11808
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале Просмотров: 7128
Новости Киева
В Киеве на футбольные матчи не будут пускать зрителей
В Киеве на футбольные матчи не будут пускать зрителей Просмотров: 243
На железнодорожной станции произошла смертельная трагедия
На железнодорожной станции произошла смертельная трагедия Просмотров: 378
Водитель совершил преступление и разлегся "отдыхать"
Водитель совершил преступление и разлегся "отдыхать" Просмотров: 405
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
 1 Просмотров: 306
Локдаун в Киеве: Кличко сделал важное заявление
Локдаун в Киеве: Кличко сделал важное заявление Просмотров: 1971
Больше всего комментируют
10
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 6667
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть