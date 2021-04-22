Киев модернизирует систему теплоснабжения за €140 млн

Киев модернизирует систему теплоснабжения. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

Киевсовет поддержал привлечения кредита Европейского банка реконструкции и развития на проведение масштабного обновления системы централизованного теплоснабжения.

За это решение 22 апреля проголосовали 93 депутата, сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Кредит в объеме около €140 миллионов будет взят под гарантию Киевского городского совета в 2021 году для обновления и реконструкции критических объектов теплоэнергетической инфраструктуры города, улучшение качества коммунальных услуг для его жителей. Ожидаемый срок погашения кредита составляет до 13 лет с даты заключения кредитного договора", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что реализация проектf окажет ощутимый эффект уже в краткосрочной перспективе. Так, ожидаются экономия затрат на производство тепловой энергии, потребляемой жителями, и уменьшение аварийности теплосетей.

Столичные власти рассчитывают, что сумма ежегодной выгоды от внедрения инвестиционного проекта составит около €22 млн.

"Что касается окупаемости проекта, то ЕБРР рассматривал этот проект как самоокупающийся. То есть субъект хозяйствования коммунального сектора берет средства, получит путем этого экономию и этими средства сможет рассчитаться. Бюджетная поддержка не предвидится", - добавили в сообщении.

Нынешняя зима была самая холодная за последние три года. Задолженность за тепло в Киеве выросла на 17%. По состоянию на 1 апреля 2021, общая задолженность киевлян за тепло и горячую воду составляет 4,6 млрд грн.