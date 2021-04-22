Киев модернизирует систему теплоснабжения за €140 млн

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 135
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 108
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
1 Просмотров: 225
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 225
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 468
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 603
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 864
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2394
Фото
Все фото
19
3
4
1
6
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
Подземные лабиринты на Крещатике показали в сети: захватывающие фото
Подземные лабиринты на Крещатике показали в сети: захватывающие фото
Вечные пробки: столичный мост Метро перекрывают
Вечные пробки: столичный мост Метро перекрывают
Клиенты столичной &quot;наливайки&quot; бросились защищать ее от сноса
Клиенты столичной "наливайки" бросились защищать ее от сноса
Видео
Все видео
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Как в Киеве "работают" карманники: показали видео
Как в Киеве "работают" карманники: показали видео
В столице жестко отомстили "герою парковки"
В столице жестко отомстили "герою парковки"
Велосипедистка на тротуаре "смела" женщину: момент попал на видео
Велосипедистка на тротуаре "смела" женщину: момент попал на видео
Полиция напугала пол Киева погоней за "похищенным человеком"
Полиция напугала пол Киева погоней за "похищенным человеком"
Интервью
1/5
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 297
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 54
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 225
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 468
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
1 Просмотров: 72
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
четверг, 22 апреля 2021 18:01

Киев модернизирует систему теплоснабжения за €140 млн

  Комментировать
Киев модернизирует систему теплоснабжения за €140 млн
Киев модернизирует систему теплоснабжения. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

Киевсовет поддержал привлечения кредита Европейского банка реконструкции и развития на проведение масштабного обновления системы централизованного теплоснабжения.

За это решение 22 апреля проголосовали 93 депутата, сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Кредит в объеме около €140 миллионов будет взят под гарантию Киевского городского совета в 2021 году для обновления и реконструкции критических объектов теплоэнергетической инфраструктуры города, улучшение качества коммунальных услуг для его жителей. Ожидаемый срок погашения кредита составляет до 13 лет с даты заключения кредитного договора", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда в Киеве полностью отключат отопление

Отмечается, что реализация проектf окажет ощутимый эффект уже в краткосрочной перспективе. Так, ожидаются экономия затрат на производство тепловой энергии, потребляемой жителями, и уменьшение аварийности теплосетей.

Столичные власти рассчитывают, что сумма ежегодной выгоды от внедрения инвестиционного проекта составит около €22 млн.

"Что касается окупаемости проекта, то ЕБРР рассматривал этот проект как самоокупающийся. То есть субъект хозяйствования коммунального сектора берет средства, получит путем этого экономию и этими средства сможет рассчитаться. Бюджетная поддержка не предвидится", - добавили в сообщении.

Нынешняя зима была самая холодная за последние три года. Задолженность за тепло в Киеве выросла на 17%. По состоянию на 1 апреля 2021, общая задолженность киевлян за тепло и горячую воду составляет 4,6 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев модернизирует систему теплоснабжения за €140 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Заработала украинская радиостанция

Боксер устроил скандал перед боем Кличко

Украинские военные захватили железнодорожную станцию

35 млн человек стали свидетелями испытания ядерной бомбы

Мужчинам запретили обольщать женщин: приняли закон

Сиамские близнецы жили по неделе с разными женщинами

Взрыв газа разрушил 20 кварталов и убил более 200 человек

Поймали серийного убийцу

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 14094
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 7101
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4717
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны Просмотров: 3276
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
4
 Просмотров: 3096
Новости Киева
Россиян возмутила карикатурная проекция на Путина на посольстве России в Киеве
Россиян возмутила карикатурная проекция на Путина на посольстве России в Киеве Просмотров: 54
Протест под ОП: полиция и прокуратура продолжают контролировать активиста Ратушного
Протест под ОП: полиция и прокуратура продолжают контролировать активиста Ратушного Просмотров: 63
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
19
 Просмотров: 621
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
3
 Просмотров: 252
В какой зоне карантина окажется Киев после отмены локдауна
В какой зоне карантина окажется Киев после отмены локдауна Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
5
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
5
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
3
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
3
От Зеленского не стоит ждать подвигов
Голосов: 6727
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть