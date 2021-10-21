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четверг, 21 октября 2021 11:34

Киев идет в красную зону - власть готовит ограничения

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Киев идет в красную зону - власть готовит ограничения
В Киеве усилят карантин. Фото: pixabay.com

Киев в ближайшие дни попадет в красную зону карантина.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на заседании Киевсовета 21 октября.

В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях красной зоны.

"На днях Киев попадет в красную зону. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. Кровати в больницах заполняются. Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирус, заполнены. А с кислородом заполнены более 63 процента", - сказал мэр.

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Кличко поручил Департаменту здравоохранения активизировать кампанию по вакцинации киевлян. Также призвал депутатов Киевсовета объяснять горожанам необходимость вакцинации.

"Работайте на округах, общайтесь с людьми. Объясняйте, что сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация. И прививаться надо сейчас. Чтобы не стоять в очередях после того, как Киев попадет в красную зону", - отметил мэр.

За прошедшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных коронавирусом и 39 летальных случаев от него. Возраст умерших - от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по 500 пациентов. И большинство из них - в тяжелом состоянии. Это пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержки или искусственной вентиляции легких.

В общем показатели заболеваемости и смертности за минувшие сутки - рекордные. 22 415 новых зараженных и 546 умерших. Это максимум за все время пандемии в Украине.

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Дата
21
октября

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