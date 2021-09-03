Киев идет на строгий карантин, известна дата - СМИ

С 15 сентября в Киеве могут ввести карантин. Фото: pixabay.com

Киев готовится к локдауну с 15 сентября.

Карантинные ограничения коснутся общественного транспорта, кафе, ресторанов и салонов красоты, пишет УНН, ссылаясь на анонимный источник.

Суровость карантина будет зависеть от количества больных.

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"Всем сказали готовиться на 15 сентября. У них (правительства. - Gazeta.ua) 1,5 недели до введения карантина. Будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта", - сообщил собеседник.

Кроме наземного транспорта карантинные ограничения коснутся и подземки. Пользование ею ограничат через систему "Киев Цифровой".

В столице продолжается процесс регистрации на получение электронных спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. От заявителей требуют обосновать необходимость работы предприятия в период жестких ограничений. Ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам и "Карте киевлянина".