Киев и Винницкая область в шаге от "покраснения"

Киев и Винницкая область могут усилить карантин. Фото: pixabay.com

Из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19 Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные мероприятия.

Это поможет предотвратить попадание регионов в красную зону, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если посмотреть на показатели в различных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на красный уровень. Поэтому хочу обратиться в органы местного самоуправления усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения", - сказал Степанов.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации мэры других городов не должны ждать указаний сверху, а принимать контрмеры на местах, согласно рекомендациям Минздрава, ученых и эпидемиологов, добавил министр.

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За последние сутки в Украине обнаружили 9642 новых больных коронавирусом. Из них детей - 474, медработников - 313. Львовщина обошла другие регионы по количеству заражений. Там обнаружили 1065 новых больных. Далее Киев - 999, Винницкая - 924, Одесская - 728 и Харьковская - 596 области.