Вакцинированный Ляшко заболел коронавирусом

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, которому сделали Covid-прививку, 15 марта получил положительный ПЦР-тест на коронавирус.
Об этом он сообщил в Facebook.
Он отметил, что попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.
"Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижениям. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому измена отменяется", - написал Ляшко.
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Чиновник уверен, что течение болезни пройдет без осложнений благодаря вакцинации, и вскоре он сможет вернуться к работе.
1-ю инъекцию индийской вакцины Covishield Виктору Ляшко сделали 2 марта в одной из больниц Кагарлыка в Киевской области. Ее транслировали в прямом эфире. По словам Ляшко, после прививки он чувствовал себя нормально.
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