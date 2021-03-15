Вакцинированный Ляшко заболел коронавирусом

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, которому сделали Covid-прививку, 15 марта получил положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в Facebook.

Автор: Виктор Ляшко Результат ПЦР-теста Виктора Ляшко на Covid-19

Он отметил, что попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

"Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижениям. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому измена отменяется", - написал Ляшко.

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Чиновник уверен, что течение болезни пройдет без осложнений благодаря вакцинации, и вскоре он сможет вернуться к работе.

1-ю инъекцию индийской вакцины Covishield Виктору Ляшко сделали 2 марта в одной из больниц Кагарлыка в Киевской области. Ее транслировали в прямом эфире. По словам Ляшко, после прививки он чувствовал себя нормально.