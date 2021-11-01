Киев готов в случае необходимости развернуть еще 6 тысяч мест в больницах – Кличко

В Киеве сейчас подготовлено 5,5 тысяч мест в инфекционных отделениях. Фото: Pixabay

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Киев готов в случае необходимости развернуть еще 6 тысяч мест в больницах для больных коронавирусом. Однако городу не хватает медиков, которые будут работать с такими больными.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". В Киеве сейчас подготовлены 5,5 тысячи мест в инфекционных отделениях.

"Мы можем сделать еще много мест, но самый главный вопрос - кто будет оказывать помощь? Нам не хватает врачей. Сегодня уже врачи работают на грани напряжения", - сказал мэр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как будут наказывать киевлян за отсутствие Covid-документов

Он отметил, что киевская власть дополнительно доплачивает медикам, работающим с COVID, они получают в общей сложности 30-35 и даже 40 тысяч гривен в месяц.

"Оборудование есть, аппараты ИВЛ - более 500, 90% наших мест обеспечены кислородом. Но, тем не менее, угроза того, что количество больных будет превышать количество врачей и мест в больницах, остается на сегодняшний день", - заявил Кличко.

С 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Это решение приняла соответствующая госкомиссия 28 октября. Полный список новых запретов в столице - по ссылке.