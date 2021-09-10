КГГА об обысках: силовиков интересовали документы 2002-2007 годов

 
Ексклюзивы
1/5
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Просмотров: 7731
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 621
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 387
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 2997
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 351
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 522
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 279
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1566
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 261
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 792
Фото
Все фото
4
3
4
5
17
Второй день подряд КГГА &quot;трясут&quot; из-за земли
Второй день подряд КГГА "трясут" из-за земли
&quot;Чтобы лучше было видно&quot;: деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
В КГГА опять обыски - из-за земли
В КГГА опять обыски - из-за земли
Микроавтобус с хасидами разбился по дороге в &quot;Борисполь&quot;
Микроавтобус с хасидами разбился по дороге в "Борисполь"
Ботанический сад &quot;утонул&quot; в астрах: яркие фото
Ботанический сад "утонул" в астрах: яркие фото
Видео
Все видео
Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео
Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева
В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2583
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1449
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1233
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 522
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
пятница, 10 сентября 2021 15:56

КГГА об обысках: силовиков интересовали документы 2002-2007 годов

  Комментировать
КГГА об обысках: силовиков интересовали документы 2002-2007 годов
КГГА прокомментировала обыски в Департаменте экономики и инвестиций и в Департаменте земельных ресурсов. Фото: УНН

В результате обысков в подразделениях КГГА 9 сентября изъята документация 20-летней давности. В КГГА убеждены, что эта акция - продолжение системного давления на городскую власть.

Об этом сообщает сайт КГГА.

"В результате обысков в Департаменте экономики и инвестиций и в Департаменте земельных ресурсов следователями изъята документация, касающаяся деятельности структурных подразделений в период с 2002-го по 2007 год. В КГГА убеждены, что это продолжение системного давления на городскую власть, попытки дестабилизировать работу города и сформировать негативный имидж столичной администрации", - сообщает сайт КГГА.

В столичной мэрии отмечают, что работники департаментов предоставили правоохранителям всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием, открывая информацию 20-летней давности. Однако обращают внимание, что публичные выступления правоохранителей несколько расходятся с их реальными действиями.

На сайте ГБР об обысках 9 сентября сообщается в новости с громким заголовком: "ГБР разоблачило действия должностных лиц КГГА относительно незаконной передачи земельных участков в центре Киева на более 150 млн гривен". По информации ГБР, обыски связаны с передачей в пользование частному обществу недвижимости на улицах Крещатик и Михаила Грушевского по заниженной стоимости и без проведения аукциона. Проверяется причастность к сделке депутатов Киевского городского совета (которого созыва - не уточняется, - Ред.).

10 сентября очередные обыски прошли в аппарате Киевской горгосадминистрации. Повод для них, по мнению КГГА, также был странный. Обыски, которые проводили представители Департамента стратегических расследований Нацполиции и Киевской прокуратуры, касались земельного участка, на котором вместо жилого дома городские власти решили обустроить сквер.

"На самом деле сегодняшняя ситуация с визитом правоохранителей для меня кажется очень странной. Участок, о котором идет речь, еще в 2009 году был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства жилых домов на ул. Щусева. Однако он не использовался по назначению, поэтому городские власти прекратили право постоянного пользования участком аппарата СНБО", - сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Сейчас территория приведена в порядок, вывезен мусор, осуществлено благоустройство. В дальнейшем здесь планируется обустроить современный и комфортный сквер для отдыха жителей района и города, сообщают в КГГА.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «КГГА об обысках: силовиков интересовали документы 2002-2007 годов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу

На комика завели уголовное дело

Впервые наказали выпившего водителя

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 31537
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 1 Просмотров: 11817
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
31
 Просмотров: 7695
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 5949
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
 Просмотров: 5904
Новости Киева
В Киеве проведут очередное заседание Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли
В Киеве проведут очередное заседание Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли Просмотров: 18
Три станции киевского метро могут закрыть
Три станции киевского метро могут закрыть Просмотров: 90
Второй день подряд КГГА "трясут" из-за земли
Второй день подряд КГГА "трясут" из-за земли
4
 Просмотров: 252
Выходные удивят теплой погодой: возможны дожди
Выходные удивят теплой погодой: возможны дожди Просмотров: 63
Важный проспект Киева перекроют для транспорта
Важный проспект Киева перекроют для транспорта 1 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
7
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
6
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
5
Украинская армия может освободить Донецк и Луганск - секретарь СНБО
4
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
4
Магучих объяснила очередное фото с россиянкой
Голосов: 6942
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть