Карантин: закрыли "Эпицентр" на Позняках

Магазин работал в полном объеме. Фото: УП

В субботу прекратили работу магазина "Эпицентр" на Позняках в Киеве.

Он работал в полном объеме, вопреки карантину выходного дня, сообщает Главное управление Госпотребслужбы в г. Киеве.

"Деятельность приостановлена, вызванна следственная оперативная группа для фиксациӥ преступления в соответствии со ст. 325 УК: нарушение санитарных правил и норм должностными лицами "Эпицентра" во время "карантина выходного дня". Материалы с заявлением о преступлении были переданы в Оболонский УП ГУНП в г. Киеве для внесения в ЕРДР", - говорится в сообщении.

Были случаи, когда магазин "Эпицентр", что был закрыт для посетителей, работал только в режиме онлайн-доставки по заказам, однако люди внутри есть. Говорят, что заказывают онлайн уже внутри заведения.

Карантин выходного дня в Украине больше всего нарушают в Львовской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Тернопольской областях и в Киеве.