Карантин выходного дня коснулся четвероногих

В Киеве во время инспекции города закрыли выставку кошек, которая проходила в Международном выставочном центре на метро Левобережная.
На время карантина выходного дня такие мероприятия запрещены. Однако, организаторы не отменили выставку, сообщила Госпродпотребслужба города.
"Материалы на организаторов передали в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Всего в воскресенье, 15 ноября, мобильными группами проведены проверки 1535 субъектов хозяйствования в столице. По результатам контроля составили 55 протоколов об административных правонарушениях относительно несоблюдения карантина.
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Проверили:
- 352 заведения общественного питания;
- 345 объектов по реализации продовольственных товаров;
- 670 - непродовольственных товаров;
- 32 агропродовольственных рынка;
- 15 непродовольственных рынков;
- 35 парикмахерских и салонов красоты;
- 58 спортзалов и фитнес-центров;
- 28 учреждений культуры и развлекательной деятельности.
Среди проверенных фитнес-клубов, фитнес-центры с ресторанами "Царский" и "5 Элемент" и 20 фитнес-центров "Спортлайф". Все они были закрыты.
Также в воскресенье остановили работу ТРЦ Gulliver и магазина "Фокстрот" на ул. Антоновича, 50, которые несмотря на запрет работали.
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На фоне протестов против карантина выходного дня премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 16 ноября, собирает на онлайн-встречу мэров крупных городов.
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