Карантин выходного дня коснулся четвероногих

В Киеве во время инспекции города закрыли выставку кошек, которая проходила в Международном выставочном центре на метро Левобережная.

На время карантина выходного дня такие мероприятия запрещены. Однако, организаторы не отменили выставку, сообщила Госпродпотребслужба города.

Фото: Госпродпотребслужба в Киеве

"Материалы на организаторов передали в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Всего в воскресенье, 15 ноября, мобильными группами проведены проверки 1535 субъектов хозяйствования в столице. По результатам контроля составили 55 протоколов об административных правонарушениях относительно несоблюдения карантина.

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Проверили:

- 352 заведения общественного питания;

- 345 объектов по реализации продовольственных товаров;

- 670 - непродовольственных товаров;

- 32 агропродовольственных рынка;

- 15 непродовольственных рынков;

- 35 парикмахерских и салонов красоты;

- 58 спортзалов и фитнес-центров;

- 28 учреждений культуры и развлекательной деятельности.

Среди проверенных фитнес-клубов, фитнес-центры с ресторанами "Царский" и "5 Элемент" и 20 фитнес-центров "Спортлайф". Все они были закрыты.

Также в воскресенье остановили работу ТРЦ Gulliver и магазина "Фокстрот" на ул. Антоновича, 50, которые несмотря на запрет работали.

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На фоне протестов против карантина выходного дня премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 16 ноября, собирает на онлайн-встречу мэров крупных городов.