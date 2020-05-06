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среда, 06 мая 2020 10:21

Карантин в столице: традиционный "Пробег под каштанами" перенесли

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Карантин в столице: традиционный &quot;Пробег под каштанами&quot; перенесли
Взносы и уплаченные заявки 2020-го автоматически перенесут на 2021 год. Фото: facebook.com/pg/Probegpodkashtanami

В этом году "Пробег под каштанами" из-за карантина перенесли на 30 мая 2021 года.

"Эпидемия Covid-19 не позволяет провести такое масштабное мероприятие текущего года", - сообщила организатор пробега Ирина Кузнецова в Facebook.

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По ее словам, все взносы и уплаченные заявки автоматически перенесут на 2021 год.

В то же время организатор предложила присоединиться к #ПробігONлайн. Таким образом поддержать медиков. Чтобы зарегистрироваться на сайте, нужно оплатить благотворительный взнос в размере 100 грн. 31 мая в 9:00 включить #ПробігONлайн.

В Киеве из-за коронавируса с 17 марта отменили все массовые мероприятия. День Киева в этом году также пройдет без торжеств. Пока в стране карантин официально продлили до 22 мая. Однако, в столице с 11 мая начнут ослаблять ограничения. Это будет происходить в несколько этапов.

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