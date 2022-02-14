"Карайте Путина, а не Украину" - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни несколько десятков человек вышли на митинг "Немцы, наказывайте Путина, а не Украину!" чтобы обратиться к прилетевшему в столицу Украины канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Пикетчики призывают немецкое правительство не принуждать Украину выполнять минские договоренности, не допустить запуска Северного потока-2, ввести санкции против лоббистов российских интересов в Германии, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

"В Германии до сих пор действуют или имеют собственность лица, лоббирующие интересы кремлевского диктатора. С Путиным связывают бывших чиновников, таких как канцлер Герхард Шредер, глава федеральной канцелярии Марион Шеллер, директор Deutsche Bahn Гартмуд Мэдорн, или бывший оперативник "Штази" Матиас Варниг. Владимир Якунин, человек из окружения Путина, имеет в Берлине филиал своего фонда "Диалог цивилизаций", через который продвигает пропагандистские нарративы Кремля. А российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Усманов, и сам Путин, владеют имуществом в Германии", - говорится на фейсбук-странице Руху опору капитуляции, который и организовал акцию.

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Олаф Шольц прибыл в Украину впервые. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским. "В Киеве мне важно выразить нашу неизменную поддержку Украине", – заявлял Шольц перед визитом.