Канатный аттракцион сделают полноценным транспортом Киева: изображение трех станций

В Киеве планируют начать реализацию проекта строительства канатной дороги уже в этом году.

Она будет не просто туристическим аттракционом, а полноценным элемент столичного транспорта, рассказал архитектор Андрей Миргородский для "Сегодня".

Первая очередь предусматривает строительство трех станций общей протяженностью 1 км - Почтовая площадь, Арка дружбы народов, Труханов остров.

Фото: "Сегодня"

Почтовая площадь - своими очертаниями будет напоминать яхту, продолжая тему Речного вокзала и историческую функцию площади.

Арка дружбы народов - промежуточная, поворотная. Она будет расположена возле смотровой площадки на склоне, рядом с пешеходным мостом.

Труханов остров - расположена на левом берегу Днепра. Станция выполнена с учетом создания новой главной площади парка на Трухановом острове. Она должна гармонично вписаться в общую стилистику площади.

Концепция строительства предусматривает продление канатного аттракциона в микрорайон Русановка.

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"В перспективе будет 8 станций, и их длина составит более 5 километров. Мы изучили самые сложные направления для пересечения реки Днепр с точки зрения действующего транспорта. Поэтому сделали маршрут таким, чтобы канатка связала центр Киева не только с труднодоступными Трухановым островом и Гидропарком, но и районом станции метро Левобережная и Русановкой", - отметил Миргородский.

Предыдущая пропускная способность транспорта - 2400 человек в час. Пассажиров будут перевозить в застекленных кабинах. Каждая сможет поместить несколько человек.

"С помощью нашей канатной дороги мы убиваем нескольких зайцев: запускаем туристов и отдыхающих на Труханов и Гидропарк, а с Русановки и Ливобережки забираем людей в центр города", - отметил архитектор.

Конкурс на привлечение инвестора для строительства аттракциона - канатной переправы через Днепр КГГА объявила в октябре прошлого года.