Какова ситуация с коронавирусом в Киеве

В Киеве за сутки 2 января обнаружили 370 больных коронавирусом. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киеве за минувшие сутки, 2 января, обнаружили 370 больных коронавирусом. Умер 21 человек. Выздоровел 181 пациент.

Всего с начала эпидемии подтвержденных случаев заболевания Covid-19 уже 113 019. Умерли 1963 киевлян. Преодолели коронавирус 40 234 жителя Киева, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Заболели 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет; 143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет; 5 девочек от 6 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 1 до 12 лет. Заболели, в частности, 50 медиков", - рассказал Кличко.

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В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 52. В Деснянском районе - 46 случаев.

За последние сутки в Украине обнаружили 4 576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 158, медработников - 172. Всего, по состоянию на утро 3 января, имеем 1 074 093 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 854 летальных. 123 пациента умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 728 865 пациентов, из них за последние сутки - 6 250, сообщает Минздрав.