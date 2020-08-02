Какова ситуация с Covid-19 в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 1854
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 783
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6129
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 900
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 765
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 567
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4608
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Фото
Все фото
5
3
2
3
6
На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок
На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок
Под Киевом Mercedes Sprinter протаранил продуктовый магазин
Под Киевом Mercedes Sprinter протаранил продуктовый магазин
В Киеве сгорели две элитные машины
В Киеве сгорели две элитные машины
В Киеве появилась первая зарядная станция для электромобилей
В Киеве появилась первая зарядная станция для электромобилей
Задержали бандитов, которые по почте присылали оружие
Задержали бандитов, которые по почте присылали оружие
Видео
Все видео
В Киеве Mersedes в лоб протаранил маршрутку: показали видео
В Киеве Mersedes в лоб протаранил маршрутку: показали видео
Малыши - основатели Киева перевоплотились в героев саги о Гарри Поттере
Малыши - основатели Киева перевоплотились в героев саги о Гарри Поттере
Общежитие КПИ закрыли на карантин: причины
Общежитие КПИ закрыли на карантин: причины
В аэропорту "Киев" заработал пункт тестирования на Covid-19: кто сможет провериться
В аэропорту "Киев" заработал пункт тестирования на Covid-19: кто сможет провериться
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6129
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 657
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 567
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 927
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
воскресенье, 02 августа 2020 10:05

Какова ситуация с Covid-19 в Киеве

  Комментировать
Автор: t.me/vitaliy_klitschko
  В Киеве коронавирус подтвердили в 8,4 тыс. человек
В Киеве коронавирус подтвердили в 8,4 тыс. человек

В Киеве за последние сутки обнаружили 110 новых случаев коронавируса. Заболели 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, и 2 девочки - 15 и 16 лет и 4 мальчика от 3 до 11 лет.

По состоянию на утро 2 августа в столице уже 8 452 подтвержденных случая заболевания Covid-19. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда ждать наибольшее распространение Covid-19

"В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева. Вирус никуда не делся. Поэтому будьте легкомысленными. Соблюдайте правила и и берегите себя", - говорит Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе 20. В Дарницком - 19. И в Соломенском районе - 13 случаев.

В Украине за последние сутки подтвердили 1112 случаев коронавируснои болезни. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили в 72 168 человек. Умерли 1725 пациентов. За последние сутки имеем 16 летальных случаев. 39 549 человек преодолели болезнь, из них за последние сутки - 235.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какова ситуация с Covid-19 в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 24606
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 13500
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 12303
Когда ЕС может открыть границы для украинцев
Когда ЕС может открыть границы для украинцев Просмотров: 10098
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 8443
Новости Киева
На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок
На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок
5
 Просмотров: 2619
В Киеве появился яркий мурал
В Киеве появился яркий мурал Просмотров: 369
В Киеве Mersedes в лоб протаранил маршрутку: показали видео
В Киеве Mersedes в лоб протаранил маршрутку: показали видео
 Просмотров: 819
Киевские водители эвакуированных машин устроили скандал: подробности
Киевские водители эвакуированных машин устроили скандал: подробности Просмотров: 1611
Под Киевом Mercedes Sprinter протаранил продуктовый магазин
Под Киевом Mercedes Sprinter протаранил продуктовый магазин
3
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
58
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
10
Над советской субмариной подняли украинский флаг
5
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев"
5
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
Голосов: 6136
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua