Какова ситуация с Covid-19 в Киеве

Автор: t.me/vitaliy_klitschko В Киеве коронавирус подтвердили в 8,4 тыс. человек

В Киеве за последние сутки обнаружили 110 новых случаев коронавируса. Заболели 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, и 2 девочки - 15 и 16 лет и 4 мальчика от 3 до 11 лет.

По состоянию на утро 2 августа в столице уже 8 452 подтвержденных случая заболевания Covid-19. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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"В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева. Вирус никуда не делся. Поэтому будьте легкомысленными. Соблюдайте правила и и берегите себя", - говорит Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе 20. В Дарницком - 19. И в Соломенском районе - 13 случаев.

В Украине за последние сутки подтвердили 1112 случаев коронавируснои болезни. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили в 72 168 человек. Умерли 1725 пациентов. За последние сутки имеем 16 летальных случаев. 39 549 человек преодолели болезнь, из них за последние сутки - 235.