Как выглядит Подол в условиях жесткого карантина: атмосферная фотоподборка

В Киеве подходит к концу 1-я неделя усиленного карантина. Для киевлян и гостей города она особо запомнится пассажирским коллапсом. Очереди на остановках иногда достигали 100 м. Добраться куда-то оказалось настоящим квестом.

Но несмотря на строгие запреты, столица продолжает жить своей жизнью. Особенно атмосферно накануне выходных выглядел Подол. Способствовала этому и солнечная погода.

Фото: Борис Корпусенко , "Вечерний Киев"

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С 20 марта в Киеве усилили меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно.