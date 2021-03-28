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воскресенье, 28 марта 2021 19:15

Как выглядит Подол в условиях жесткого карантина: атмосферная фотоподборка
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В Киеве подходит к концу 1-я неделя усиленного карантина. Для киевлян и гостей города она особо запомнится пассажирским коллапсом. Очереди на остановках иногда достигали 100 м. Добраться куда-то оказалось настоящим квестом.

Но несмотря на строгие запреты, столица продолжает жить своей жизнью. Особенно атмосферно накануне выходных выглядел Подол. Способствовала этому и солнечная погода.

Фото: Борис Корпусенко , "Вечерний Киев"

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С 20 марта в Киеве усилили меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно.

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