Как в Киеве в начале ХХ в. готовились к Новому году

Киевские магазины предлагали на Новый год алкоголь, фрукты и подарки. Фото: "Большой Киев"

В интернете рассказали, как киевляне в начале ХХ века готовились к Новому году.

В конце XIX в. стало популярным шампанское. Ранее его могли себе позволить только аристократы. Шампанское популяризировало "Южно-Русское общество виноделия Генриха Редерера в Одессе". Предприятие производило напитки торговой марки Henri Roederer, которые быстро появились в магазинах Одессы, Киева, Харькова, Москвы и Петербурга, сообщает "Большой Киев".

На углу Большой Подвальной и Золотоворотской улиц работал винно-гастрономический магазин С.А. Гаванского, где киевляне могли приобрести испанские, португальские, рейнские и венгерские вина.

Для новогоднего стола киевляне покупали мандарины и апельсины, которые в зимний Киев везли из Франции и Крыма. Магазин Бобовича "Фрукты и сладости", на Крещатике, 7 предлагал большой выбор французских и крымских яблок, груш, винограда, апельсин и мандарин.

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Книжные магазины Киева предлагали богатый выбор детских книг для подарков. За несколько копеек можно было купить брошюру с рассказами о приключениях разбойников и следователей. Иллюстрированные детские книги стоили дороже.

Перед Новым годом в начале Лютеранской улице устроили большую выставку фотографических аппаратов Стефана Дубинского. Апрараты рекламировали, как хорошие подарки под елку. Цены на фотоаппараты доходили до сотни рублей. Дешевые экземпляры могли себе позволить мелкие служащие.

"Главное депо и фабрика музыкальных инструментов Ю.Г. Циммермана" предлагала киевлянам механические музыкальные инструменты. Механическое пианино стоило 550 рублей, музыкальные шкатулки разных размеров стоили дешевле. В многодетных столичных семьях часто дарили один музыкальный аппарат всем детям одновременно.

В качестве подарков для взрослых киевские магазины предлагали золотые часы, пенсне, очки, стереоскопы, барометры, ящики с инструментами, лорнеты, бинокли, трубки, табакерки и портсигары.

В сети опубликовали фото жителей Киева начала ХХ в. Они сделаны в профессиональных киевских фотосалонах.