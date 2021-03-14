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воскресенье, 14 марта 2021 16:02

Как в Киеве празднуют День добровольца
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В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца.
Фото: КМДА
В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца.
В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу, приняли участие в поминальном молебне по погибшим.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу, приняли участие в поминальном молебне по погибшим.

В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинских добровольцев.

Представители местной власти, ветераны АТО/ООС и воины добровольческих батальонов возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу, приняли участие в поминальном молебне по погибшим, сообщает КГГА.

Также добровольцам вручили благодарности от Киевского городского головы Виталия Кличко.

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"В 2014 году, сразу после победы Революции Достоинства, наша страна столкнулась с новой угрозой - российской агрессией. Тогда первые добровольцы отправились на войну прямо с Майдана. Именно они положили начало добровольческого движения, который в самые сложные времена остановил агрессора. Всего же около 3200 киевлян по зову сердца отправились на войну в составе добровольческих батальонов. Некоторые из них, к сожалению, погибли. Я искренне благодарю ветеранов, которые приняли на себя первый удар и с достоинством выстояли", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Укрпочта" выпустила почтовые марки ко Дню украинского добровольца, из-за которх ранее поссорилась с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

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Дата
14
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