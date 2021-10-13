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среда, 13 октября 2021 15:14

Как в Киеве отметят День защитников и защитниц Украины - график мероприятий

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Как в Киеве отметят День защитников и защитниц Украины - график мероприятий
В Киеве 14 октября пройдут мемориальные и патриотические мероприятия. Фото: Gazeta.ua

Ко Дню защитников и защитниц Украины 14 октября в Киеве состоятся мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции и другие мероприятия.

14 октября состоится церемония возложения цветов к памятному кресту на аллее Героев Небесной сотни и Мемориального комплекса Героям-киевлянам, погибшим за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщает Киевская городская государственная администрация.

В этот же день будет праздничная художественная акция на территории Певческого поля в Печерском ландшафтном парке. В сети кинотеатров Киевкинофильма состоится показ документальных лент.

С 11 по 24 октября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" проходит выставка из фондов музея "Казацкая слава бессмертна".

С 12 по 17 октября продолжается проект "Защитникам родной земли..." с участием воспитанников Киевского городского дворца детей и юношества в Зале памяти Мемориального комплекса Министерства обороны Украины.

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С 11 по 15 октября в читальном зале Государственного архива Киева проходит выставка архивных документов.

На Михайловской площади и Владимирском проезде до 17 октября проходит выставка современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины. Они будут курсировать с 12 по 18 октября.

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13
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