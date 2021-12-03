Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото

3 декабря в Киеве в лицее-интернате "Кадетский корпус" прошла церемония посвящения школьников в кадеты.

Погоны школьникам надели воины АТО.

Мероприятие было посвящено 30-летию Вооруженных сил Украины.

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Летом прошлого года орден "За мужество" получил 17-летний лицеист криворожского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой Александр Гаркуша. Парень предупредил на Днепропетровщине в 2019 году гибель пятерых детей. Увидел, как малыши на детской площадке подожгли предмет, похожий на боеприпас. Выхватил его, но отбросить не успел, он взорвался у него в руках. Получил тяжелые ранения и травмы, более двух недель был в реанимации. Несмотря на это, успешно окончил обучение в лицее.