Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве

На День Киева прошел концерт Океана Эльзы. Фото с открытых источников.

26 мая в Киеве прошел концерт группы "Океан Эльзы".

Проходил на территории ВДНХ и был приурочен к Дню Киева. До этого Вакарчук анонсировал выступление группы, заявив, что "сцену выставят на 360 градусов, чтобы она была доступна для просмотра". Концерт назвал демократичным.

В Instagram музыкант накануне показал поклонникам, как проходит подготовка к выступлению и добавил, что группа ждет своих поклонников, перелает Сегодня.

Пользователи сети делятся фото и видео с концерта.

Переглянути цей допис в Instagram #океаннемовчить #океанельзи #київ #вднг Допис, поширений Max Zubov (@max.harrer) 26 Тра 2019 р. о 11:20 PDT

Переглянути цей допис в Instagram #океанельзи#всебудедобре Допис, поширений Valentinka (@valia_vlasenko) 26 Тра 2019 р. о 4:54 PDT

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Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не баллотировался на пост президента, поскольку "настоящие перемены" делаются в парламенте.