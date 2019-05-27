Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве

26 мая в Киеве прошел концерт группы "Океан Эльзы".
Проходил на территории ВДНХ и был приурочен к Дню Киева. До этого Вакарчук анонсировал выступление группы, заявив, что "сцену выставят на 360 градусов, чтобы она была доступна для просмотра". Концерт назвал демократичным.
В Instagram музыкант накануне показал поклонникам, как проходит подготовка к выступлению и добавил, что группа ждет своих поклонников, перелает Сегодня.
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Чекаємо вас уже за 2 години!!!! #ое360 #океанельзи #вакарчук #денькиєва
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Спеціальний гість перед концертом: Денис Дудко з вініловим DJ сетом! Буде дуже круто!!!👌🏻👌🏻👌🏻✌️✌️✌️
Пользователи сети делятся фото и видео с концерта.
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Концерт Океана Эльзы на ВДНХ #вднхкиев #киев #украина #океанельзи
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#деньміста #київ #вднг #океанельзи #360 #концерт #сімя #куріленки
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❤️Слава- это не религия. И даже не культ. Слава-это Истина. И причина того, почему я не пишу стихи на украинском языке. Это его миссия. И дело даже не в том, что он поет про Новое Время- слышь- про Новую Эру. Или обещает, что "все буде добре". Дело в том, что он несет в мир Надежду. А Мир - принимает ее с благодарностью. Только его концерты - не "просто красивая картинка", "способ отдохнуть" или зарядиться эмоциями, а И Пища для ума и душ. Смыслы, обрамленные музыкой. Правда, говорящая со стадионами. Я не много сняла. Больше сбивала ноги, стирала ладони и срывала голос. Но кое-что все-таки сохранила и для вас тоже. Чтобы поделиться. Артист, с которым в унисон поет вся страна. Виртуоз гражданской и интимной лирики. Человек с большой буквы. Гордость нации. И ее и моя большая Любовь! ❤️ Спасибо, что СВЯТОславил праздник лучшего Города на земле, лучшим из всех подарков. 🥰 Пусть наши ангелам удастся все и нам никогда не хочется туда, "де нас нема" 🙏🥰 А мое любимое видео -7. "Давайте танцевать"😉🥰 ____ "... В ней десять альбомов ОЭ, И билет на любой их концерт" @lana_stihi 😻
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Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не баллотировался на пост президента, поскольку "настоящие перемены" делаются в парламенте.
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