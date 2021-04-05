Как определить фейковый спецпропуск на столичный транспорт

Оригинальность спецпропусков, которые позволяют пользоваться общественным транспортом Киева, можно определить по одному признаку.

Об этом сообщили столичные правоохранители, пишет Obozrevatel.

По словам одного из сотрудников полиции, поддельный спецпропуск не "блестит" при дневном свете. Если же он сверкает, то проездной документ настоящий.

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В пятницу, 2 апреля, в интернете начали торговать спецпропусками на транспорт. К продаже якобы были привлечены работники КП "Киевтеплоэнерго". Коммунальщики эту информацию опровергли. Полиция выясняет все детали.

Напомним, в общественный транспорт столицы - наземный и метро - будут допускать по спецпропускам. Их выдает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сотрудникам критической инфраструктуры. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд платить нужно.