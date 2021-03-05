Как обновляют Индустриальный мост, который не видел ремонта с 1977-го

По словам Кличко, Киевавтодор уже начала сезон ремонта дорог. Фото: скриншот с видео

В Киеве продолжается ремонт на Индустриальном путепроводе. 1-й этап ремонта планируют завершить до конца мая.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Идет масштабный ремонт на Индустриальном путепроводе и на ул. Борщаговской. Основные ремонтные работы на Борщаговской (планируют завершить. - Gazeta.ua) до конца августа", - сказал Кличко.

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Начался капремонт и на ул. Милославской. Там, как и на других объектах, обновят асфальтовое покрытие и тротуары. Установят новое уличное освещение и обустроят коммуникации.

"Еще в планах на этот год - завершение реконструкции Пейзажной аллеи и проспекта Степана Бандеры. Продолжат работы и на улице Довбуша, на нескольких участках Большой кольцевой. Планируем начать ремонт проспекта Героев Сталинграда и многих других объектов", - добавил Кличко.

Индустриальный мост построили в 1977 году и с тех пор ни разу не обновляли. С 27 февраля по 31 мая, в связи с ремонтом, мост перекрыли.