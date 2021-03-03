Дарницкий мост достроят - назвали сроки

Дарницкий мост находится на балансе Укрзализныци. До конца текущего года Укравтодор достроит его. Фото: размещено на epravda.com.ua

2021 года завершится строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве.

Соответствующий меморандум 3 марта подписал глава Укравтодора Александр Кубраков с Владимиром Жмаком, главою правления Укрзализныци, пишет "Интерфакс-Украина".

"Работы начнутся уже летом. И будут завершены все работы до конца 2021 года", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мостов много не бывает: новый переход в форме волн появится на Оболони

По его словам, на мосту необходимо завершить работы по освещению и съезды на левом берегу Днепра.

Тимошенко напомнил, что Укравтодор готов также в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если власть города согласится передать ему этот проект со своего баланса.

Чтобы достроить Дарницкий мост в Киеве, понадобится 1,2 млрд грн. Еще 500 млн грн нужно на погашение долгов перед подрядчиком.