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среда, 03 марта 2021 15:33

Дарницкий мост достроят - назвали сроки

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Дарницкий мост достроят - назвали сроки
Дарницкий мост находится на балансе Укрзализныци. До конца текущего года Укравтодор достроит его. Фото: размещено на epravda.com.ua

2021 года завершится строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве.

Соответствующий меморандум 3 марта подписал глава Укравтодора Александр Кубраков с Владимиром Жмаком, главою правления Укрзализныци, пишет "Интерфакс-Украина".

"Работы начнутся уже летом. И будут завершены все работы до конца 2021 года", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, на мосту необходимо завершить работы по освещению и съезды на левом берегу Днепра.

Тимошенко напомнил, что Укравтодор готов также в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если власть города согласится передать ему этот проект со своего баланса.

Чтобы достроить Дарницкий мост в Киеве, понадобится 1,2 млрд грн. Еще 500 млн грн нужно на погашение долгов перед подрядчиком.

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