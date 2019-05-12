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воскресенье, 12 мая 2019 18:47

Как маршрутки: когда микроавтобусы Uber появятся в Украине

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Как маршрутки: когда микроавтобусы Uber появятся в Украине
Большинство направлений будут доступны с 7:00 до 21:00. Фото из открытых источников

С 14 мая мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси Uber запускает в Украине сервис по бронированию места в микроавтобусе. Авто будет следовать по выбранным направлениям в пределах города.

Сервис начнет работу из Киева. Об этом сообщают в представительстве Uber в Украине, пишет Укринформ.

"14 мая состоится запуск в Украине нового пилотного сервиса Uber Shuttle, в котором примут участие Джейми Хейвуд, региональный менеджер Uber (Великобритания, Северная и Восточная Европа), и представители власти", - говорится в сообщении.

В мобильном приложении Uber уже зявлено 6 маршрутов по состоянию на 10 мая, сообщает ain.ua.

Так, у автобусов будут следующие направления:

Виноградарь - Шевченковский район (Проспект победы, 100 - Площадь победы).

Соломенка - Бессарабка (ул. Соломенская, 24 - ул. Эспланадная).

Дарница - Лыбидская (ул. Каунасская, 10 - ст. М. Лыбидская).

Троещина - Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 - ст. М. Харьковская).

Позняки - Льва Толстого (ул. Ревуцкого, 19/1 - Большая Васильковская, 28)

Троещина - Подол (ул. Владимира Маяковского, 97/15 - Контрактовая площадь, 1).

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При нажатии на маршрут, открывается дополнительная информация. Можно посмотреть частоту поездок, список остановок и время работы.

Большинство направлений будут доступны с 7:00 до 21:00, автобусы будут курсировать каждые 15 минут. Стоимость поездок пока неизвестна.

Глобальный монстр услуг доставки UberEats спровоцировал дефицит курьеров на рынке труда в Киеве.

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Дата
12
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