Как маршрутки: когда микроавтобусы Uber появятся в Украине

С 14 мая мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси Uber запускает в Украине сервис по бронированию места в микроавтобусе. Авто будет следовать по выбранным направлениям в пределах города.
Сервис начнет работу из Киева. Об этом сообщают в представительстве Uber в Украине, пишет Укринформ.
"14 мая состоится запуск в Украине нового пилотного сервиса Uber Shuttle, в котором примут участие Джейми Хейвуд, региональный менеджер Uber (Великобритания, Северная и Восточная Европа), и представители власти", - говорится в сообщении.
В мобильном приложении Uber уже зявлено 6 маршрутов по состоянию на 10 мая, сообщает ain.ua.
Так, у автобусов будут следующие направления:
Виноградарь - Шевченковский район (Проспект победы, 100 - Площадь победы).
Соломенка - Бессарабка (ул. Соломенская, 24 - ул. Эспланадная).
Дарница - Лыбидская (ул. Каунасская, 10 - ст. М. Лыбидская).
Троещина - Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 - ст. М. Харьковская).
Позняки - Льва Толстого (ул. Ревуцкого, 19/1 - Большая Васильковская, 28)
Троещина - Подол (ул. Владимира Маяковского, 97/15 - Контрактовая площадь, 1).
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При нажатии на маршрут, открывается дополнительная информация. Можно посмотреть частоту поездок, список остановок и время работы.
Большинство направлений будут доступны с 7:00 до 21:00, автобусы будут курсировать каждые 15 минут. Стоимость поездок пока неизвестна.
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