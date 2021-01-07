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четверг, 07 января 2021 14:29

Как изменится робота столичного транспорта во время локдауна

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Как изменится робота столичного транспорта во время локдауна
Городская власть призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости. Фото: unsplash

С 8 по 24 января в Киеве изменится работа общественного транспорта.

Об этом сообщают в Киевской городской администрации.

Во время локдауна возможны:

- изменения интервала движения общественного транспорта,

- ограничения на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

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Об этом будут информировать с помощью звуковых объявлений в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.

Отмечается, что трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси должны перевозить количество пассажиров, которое соответствует количеству мест для сидения.

"Городская власть призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мэры Черкасс и Тернополя отказались вводить локдаун в городах с 8 января.

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