Как будут открывать метро в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1521
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 909
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1395
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1098
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1800
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1548
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2412
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
9
16
5
6
17
Киев накрыл ливень с градом: машины &quot;поплыли&quot;, затопило переходы
Киев накрыл ливень с градом: машины "поплыли", затопило переходы
Как изменится столичный театр после масштабной реконструкции
Как изменится столичный театр после масштабной реконструкции
Зарплата меньше, чем до эпидемии: столичные медики отказываются работать
Зарплата меньше, чем до эпидемии: столичные медики отказываются работать
Военным выдавали опасный для здоровья антисептик
Военным выдавали опасный для здоровья антисептик
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Видео
Все видео
Киев дезинфицируют с воздуха
Киев дезинфицируют с воздуха
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
С высоты птичьего полета показали море тюльпанов под Киевом
С высоты птичьего полета показали море тюльпанов под Киевом
Опасные развлечения: женщина сломала фонтан
Опасные развлечения: женщина сломала фонтан
Кличко показал, как сам себя постриг на карантине
Кличко показал, как сам себя постриг на карантине
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1026
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3573
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2502
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1557
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 999
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 15:06

Как будут открывать метро в Киеве

  Комментировать
Как будут открывать метро в Киеве
Метро в Киеве будут открывать в два этапа. Для всех пассажиров откроют метро в завершение эпидемии. Фото:depo.ua

Открытие метрополитена - это большой риск новых вспышек заболеваемости, именно поэтому его откроют на предпоследнем этапе выхода из карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Украинского радио".

"Для Киева, Харькова, где более 1 миллиона населения, это огромный риск... Поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе послабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить при определенных ограничениях. На четвертом этапе – это практически этап завершения эпидемии в Украине, рассчитанный и официально подтвержденный, - метрополитен будет работать в обычном режиме", - рассказал Шмыгаль.

Также, по его словам, сейчас возможностей открытия междугородного транспорта нет.

"Городской транспорт будет ходить и дальше в тех режимах, как и ходил. Уже мэры будут принимать решения об увеличении количества транспорта, изменении его графика работы", - добавил Шмыгаль.

С 11 мая карантинные ограничения в Украине будут смягчены. В частности, разрешат посещать парки и летние террасы ресторанов. Изменения приняли на внеочередном заседании правительства 4 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как будут открывать метро в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Глава УГКЦ празднует юбилей: самые меткие высказывания владыки, которого поддержал Папа Римский

В российском городе умер украинский узник

Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5

Церковный совет принял важное решение

Бывший пленник Сталина стал легендой нынешней команды Зинченко

"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос

Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда

Издали стихотворную историю церкви

Провозгласили независимость Крыма

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Учителя арестовали за рассказ на уроке запрещенной теории

Раскрыли секрет, что использовали в работе первые акушерки

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 39198
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 25272
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 18837
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 17019
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 14184
Новости Киева
В Киеве начали работать рынки: список
В Киеве начали работать рынки: список Просмотров: 585
В Киеве зафиксировали скачок заболевания Covid-19
В Киеве зафиксировали скачок заболевания Covid-19 Просмотров: 531
Начальник киевской полиции оправился от Covid-19
Начальник киевской полиции оправился от Covid-19 Просмотров: 90
Как будут отмечать День Киева
Как будут отмечать День Киева Просмотров: 117
Столичные власти заплатят за кремацию умерших от Covid-19
Столичные власти заплатят за кремацию умерших от Covid-19 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
4
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Шахтеры ЛНР написали письмо Путину
1
Американская актриса на карантине устроила эффектную "собачью свадьбу"
Голосов: 5988
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua