Как будут открывать метро в Киеве

Метро в Киеве будут открывать в два этапа. Для всех пассажиров откроют метро в завершение эпидемии. Фото:depo.ua

Открытие метрополитена - это большой риск новых вспышек заболеваемости, именно поэтому его откроют на предпоследнем этапе выхода из карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Украинского радио".

"Для Киева, Харькова, где более 1 миллиона населения, это огромный риск... Поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе послабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить при определенных ограничениях. На четвертом этапе – это практически этап завершения эпидемии в Украине, рассчитанный и официально подтвержденный, - метрополитен будет работать в обычном режиме", - рассказал Шмыгаль.

Также, по его словам, сейчас возможностей открытия междугородного транспорта нет.

"Городской транспорт будет ходить и дальше в тех режимах, как и ходил. Уже мэры будут принимать решения об увеличении количества транспорта, изменении его графика работы", - добавил Шмыгаль.

С 11 мая карантинные ограничения в Украине будут смягчены. В частности, разрешат посещать парки и летние террасы ресторанов. Изменения приняли на внеочередном заседании правительства 4 мая.