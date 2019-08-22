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четверг, 22 августа 2019 14:08

Как будет работать общественный транспорт в Киеве в День Независимости

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Как будет работать общественный транспорт в Киеве в День Независимости
Перекрытие улиц и изменение движения общественного транспорта в Киеве на День Независимости Украины/ Фото: Факти ICTV

Из-за празднования Дня Государственного флага и 28-й годовщины Независимости Украины в центре столицы и на ряде других улиц ограничат движение и внесут изменения в работу общественного транспорта.

Об этом предупредили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на коммунальное предприятие КП "Киевпастранс".

Так, 22 августа с 18:00 ориентировочно до 23:00 будет временно запрещено движение на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской), на ул. Михайловской (от ул. Костельной до ул. Крещатик).

Из-за этого движение будет организовано:

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автобусов № 24 - от Национального музея истории Украины в Второй мировой войне до Европейской площади;

автобусов № 114 - на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м "Площадь Льва Толстого".

23 августа с 07:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36);

Движение автобусов № 24, 114 будет организовано по маршруту выходного дня.

С 17:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа во время временного запрета движения транспортных мероприятий на Владимирском спуске, ул. Грушевского (от Петровской аллеи до Европейской площади), ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади) движение будет организовано:

автобусов № 24 - от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского;

автобусов № 62 - от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского; автобусов № 114 - от ул. Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме - далее Боричев спуск - Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - дальше постоянным маршрутом и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м "Площадь Льва Толстого".

24 августа с 07:00 до 13:00 на время проведения ежегодного легкоатлетического пробега "Забег в вышиванках" по маршруту Русановская набережная (от Русановского бульвара) - Днепровская набережная (до д. № 16) движение будет организовано:

автобусов № 35 (в направлении ул. Подлипки) - ул. Урловская - ул. Княжий Затон - ул. Григоренко - ул. Николая Бажана, далее по действующему маршруту;

автобусов № 42 (в направлении ул. Елизаветы Чавдар) - от ул. Митрополита Андрея Шептицкого до ул. Урловская по действующей трассе, далее - ул. Княжий Затон - ул. Григоренко - ул. Николая Бажана, далее по действующему маршруту;

автобусов № 49 - ст. м "Левобережная" - ул. Евгения Сверстюка - ул. Ивана Миколайчука - ул. Амвросия Бучмы - ул. Павла Тычины - ул. Березняковская - зал. пл. "Левый берег";

автобусов № 95 - Никольская Слободка - ул. Комбинатная - ул. Каховская - ул. Челябинск - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ул. Евгения Сверстюка - ул. Ивана Миколайчука - ул. Амвросия Бучмы - ул. Павла Тычины - ул. Березняковская - зал. пл. "Левый берег";

автобусов № 87 - ул. Шептицкого - ул. Евгения Сверстюка - ул. Березняковская - ул. Павла Тычины (в обратном направлении - ул. Амвросия Бучмы - ул. Ивана Миколайчука) - ул. Юрия Шумского - зал. пл. "Левый берег";

автобусов № 108 - улица Митрополита Шептицкого - ул. Евгения Сверстюка - ул. Соборности - Харьковское шоссе - ул. Тепловозная - ул. Петра Григоренко - ул. Анны Ахматовой - ул. Архитектора Вербицкого - ул. Декабристов - ст. м "Харьковская".

В этот же день с 10:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:00) на время временного запрета движения транспортных мероприятий на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко), бульваре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Большой Васильковской (от ул. Петра Скоропадского до Бессарабской площади), ул. Бассейной (от Крутящего спуска до ул. Крещатик) движение будет организовано:

автобусов № 114 - на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" в б-ру Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича) автобусов № 118 - от ст. м "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее по действующим маршруту, в обратном направлении от ст. м "Политехнический институт" до б ру Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинский, далее по действующему маршруту;

троллейбусов № 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до ул. Леонтовича.

Кроме того, предусмотрен запрет парковки транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

В КГГА просят водителей учесть указанные ограничения движения, планируя поездки по городу.

Певица Тина Кароль исполнит гимн Украины во время парада в День Независимости 24 августа.

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