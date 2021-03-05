К 8 марта "кошечкам" столичного зоопарка готовят вечеринку со вкусностями

Угощение устраивают в честь праздника 8 марта. Фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения

В столичном зоопарке в честь праздника 8 марта тигриц и львиц будут поздравлять большими кусками мяса и "конфетами" из соломы, в которых спрятаны другие лакомства.

Показательные кормления пройдут с 6 по 8 марта в 12:00, сообщили в Facebook киевского зверинца.

"Приглашаем всех на весеннее вкусное поздравления наших "кошечек". Весна - это пробуждение природы, обновление, красота и радость. Природа Киивзоо также пробуждается от зимней дремоты. И в честь этого мы устраиваем праздник нашим 3 прекрасным львицам и 2 тигрицам", - говорится в сообщении.

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Жители Киевского зоопарка не жалуются на оттепель, а радуются приходу весны. "Солнечные" фото их весенних посиделок появились в сети.