Из-за инаугурации перекроют улицы

В Киеве из-за инаугурации Зеленского перекроют ряд улиц. Фото: Proms

В Киеве в связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей на инаугурацию Владимира Зеленского ограничат движение транспортных средств.

Так, 19 мая с 07:00 и до окончания мероприятий для транспорта будет ограничена улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий будет ограничено транспортное движение:

по проспекту Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги;

аллея Герои Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

улица Ивана Мазепы - от площади Славы до метро Арсенальная;

улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;

Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут;

улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;

улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;

улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

улица Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;

улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтская;

улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;

улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.

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В полиции призывают водителей учесть информацию и выбрать другие маршруты.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра. Участие в церемонии подтвердили президенты стран Балтии, Грузии и Венгрии. Официальным лицам Российской Федерации приглашения не посылали.