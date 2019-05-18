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Из-за инаугурации перекроют улицы

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Из-за инаугурации перекроют улицы
В Киеве из-за инаугурации Зеленского перекроют ряд улиц. Фото: Proms

В Киеве в связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей на инаугурацию Владимира Зеленского ограничат движение транспортных средств.

Так, 19 мая с 07:00 и до окончания мероприятий для транспорта будет ограничена улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий будет ограничено транспортное движение:

по проспекту Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;
Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги;
аллея Герои Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
улица Ивана Мазепы - от площади Славы до метро Арсенальная;
улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;
Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут;
улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
улица Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;
улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.

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В полиции призывают водителей учесть информацию и выбрать другие маршруты.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра. Участие в церемонии подтвердили президенты стран Балтии, Грузии и Венгрии. Официальным лицам Российской Федерации приглашения не посылали.

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18
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Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
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