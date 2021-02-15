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понедельник, 15 февраля 2021 07:22

Известно, когда школы и садики возобновят работу

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Известно, когда школы и садики возобновят работу
Коммунальщики подготовили здания садиков и школ и проверили их на подключение тепла. Фото: pixabay.com

Все школы и садики с 15 февраля возобновляют работу в обычном режиме.

Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Коммунальщики подготовили здания садиков и школ и проверили их на подключение тепла. По прогнозам температура днем должна упасть местами до -15°С. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", — сказал он.

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11 и 12 февраля в Киеве закрыли садики и школы. Столичные власти обратились к руководителям частных компаний и государственных учреждений с просьбой учесть отсутствие родителей дома как дистанционную работу.

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