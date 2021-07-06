Избиение ученика с инвалидностью: как накажут учительницу

В марте этого года учительница избила первоклассника, который находится на инклюзивном форме обучения. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 5 июля, сообщили о подозрении учительнице столичной школы, которая побила ученика с аутизмом.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

"Сообщили о подозрении в совершении уголовного проступка классному руководителю первого класса одной из столичных школ по факту умышленного нанесения удара малолетнему ученику", - говорится в сообщении.

За содеянное женщине грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы до 200 ч. Возможны исправительные работы до одного года.

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Инцидент произошел в инклюзивном классе школы №58 в Киеве, где учится двое детей с инвалидностью. Учительница грубо толкала и неоднократно била мальчика с аутизмом. Все происходило на глазах у учеников. Такое в учебном заведении якобы происходит не впервые. Все стало известно, когда ассистент учителя прислал видео матери ребенка. В сети его обнародовали только в июне, но вопиющий случай произошел в марте 2021 года.